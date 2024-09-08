«Реал» предлагал Йоро зарплату почти в 4 раза меньше, чем «Манчестер Юнайтед»

Слухи достаточно долгое время связывали защитника Лени Йоро с «Реалом». Впрочем, в летнее трансферное окно молодой защитник перебрался из «Ренна» в другой топ-клуб – в «Манчестер Юнайтед».

Как стало известно журналистам авторитетного издания Marca, «Манчестер Юнайтед» предложил Йоро зарплату в 9,5 миллиона евро в год. «Реал» предлагал защитнику почти в четыре раза меньше – 2,5 миллиона евро за сезон.

Стоит сказать, что Лени Йоро получил травму вскоре после перехода в «Манчестер Юнайтед». С тех пор защитник восстанавливается. Ожидается, что Йоро вернётся в строй ближе к середине осени.