Известный в прошлом футболист Вильям Галлас назвал лучшего нападающего в мире на текущий момент. По мнению француза, номером один среди форвардов сейчас является Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

«Хотя Килиан Мбаппе начал забивать за «Реал Мадрид», Эрлинг Холанн – лучший нападающий в мире», - слова Галласа приводит Sports.ru со ссылкой на Gambling Zone.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн успел провести за «Манчестер Сити» четыре матча. В них норвежский бомбардир наколотил семь голов.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Холанн выступает с лета 2022 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение