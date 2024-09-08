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Не Мбаппе: Галлас назвал лучшего форварда в мире прямо сейчас

08 Сентября 2024 • 12:43 Комментировать

Известный в прошлом футболист Вильям Галлас назвал лучшего нападающего в мире на текущий момент. По мнению француза, номером один среди форвардов сейчас является Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити».

«Хотя Килиан Мбаппе начал забивать за «Реал Мадрид», Эрлинг Холанн – лучший нападающий в мире», - слова Галласа приводит Sports.ru со ссылкой на Gambling Zone.

В сезоне 2024/2025 Эрлинг Холанн успел провести за «Манчестер Сити» четыре матча. В них норвежский бомбардир наколотил семь голов.

Отметим, что за «Манчестер Сити» Холанн выступает с лета 2022 года после трансфера из дортмундской «Боруссии».

«Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вильям Галлас Эрлинг Холанн ещё теги
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