«Арсенал» может продать известного полузащитника

Полузащитник лондонского «Арсенала» Жоржиньо может продолжить карьеру в другом чемпионате. Согласно сведениям журналистов The Sun, в подписании итальянского хавбека заинтересован стамбульский «Галатасарай».

Трансферное окно в Турции до сих пор открыто, а потому стороны могут оформить сделку. Рыночная стоимость 32-летнего опорника оценивается в 12 миллионов евро. Срок действующего контракта Жоржиньо с «канонирами» истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 24 поединка. Жоржиньо сделал две результативные передачи и получил одну желтую карточку.