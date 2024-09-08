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«Ньюкасл» зимой попытается подписать защитника сборной Англии

08 Сентября 2024 • 12:08 Комментировать

По итогам летнего трансферного окна защитник сборной Англии Марк Гехи остался в «Кристал Пэлас». Подписать игрока летом пытался «Ньюкасл», но сделка не состоялась.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «Ньюкасл» предпримет новую попытку подписать Гехи в январе. К тому моменту у игрока останется полтора года по контакту, в результате чего ценник наверняка снизится.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего Гехи в 38 миллионов евро. За «Кристал Пэлас» защитник выступает с лета 2021 года после перехода из «Челси».

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