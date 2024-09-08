Галлас оценил шансы «Арсенала» в Лиге чемпионов

«Для «канониров» тяжелым вызовом будет поединок против «ПСЖ». Хотя я не верю, что парижане далеко пройдут. У них хороший состав для чемпионата Франции, но не для победы в Лиге чемпионов.

«Арсенал» мог бы сразиться за титул, но есть «Реал» и «Манчестер Сити». Думаю, лондонцы больше внимания уделят АПЛ. В последних сезонах клуб был близок к золоту. Вряд ли «канониры» смогут выиграть Лигу чемпионов», - передает слова француза Gambling Zone.