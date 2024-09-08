«Манчестер Юнайтед» может продать Антони в клуб АПЛ

Бразильский форвард Антони, выступающий за «Манчестер Юнайтед», может сменить команду в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует портал Goal.com.

Как стало известно журналистам, в услугах нападающего заинтересован другой представитель Английской премьер-лиги – «Ньюкасл». «Красные дьяволы», в свою очередь, готовы расстаться с легионером, если за него заплатят порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Антони сыграл 29 поединков за манкунианский гранд. Бразилец отметился голом и результативной передачей. Контракт 24-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2027 года.