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Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире

08 Сентября 2024 • 09:16 Комментировать (1)

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о 39-летнем нападающем Криштиану Роналду. Ирландец рассказал, в чем португалец лучше всех в мире.

«То, что Роналду завершил чемпионат Европы без голов, было проблемой. Но он недавно отметился 900-м голом в карьере. Криштиану является лучшим в мире, когда находится в определенных зонах на поле», - передает слова Кина Manchester Evening News.

Напомним, что Криштиану забил 900-й мяч в поединке группового этапа Лиги наций с Хорватией (2:1).

С января 2023 года Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2025-го.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Рой Кин Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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altmax
08 Сентября 2024 в 10:06
заголовок огонь, из разряда "Кин что-то рассказал про Роналду"
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