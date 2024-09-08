Рой Кин рассказал, в чём Криштиану Роналду лучший в мире

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мнением о 39-летнем нападающем Криштиану Роналду. Ирландец рассказал, в чем португалец лучше всех в мире.

«То, что Роналду завершил чемпионат Европы без голов, было проблемой. Но он недавно отметился 900-м голом в карьере. Криштиану является лучшим в мире, когда находится в определенных зонах на поле», - передает слова Кина Manchester Evening News.

Напомним, что Криштиану забил 900-й мяч в поединке группового этапа Лиги наций с Хорватией (2:1).

С января 2023 года Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». Трудовой договор игрока рассчитан до лета 2025-го.