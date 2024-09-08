Звезда «Манчестер Сити» Родри рассказал о сделке с родителями

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал историю из своего детства.
«В детстве футбол был для меня как наркотик. По этой причине я заключил сделку со своими родителями. Если я хотел воплотить свою мечту в реальность, то должен был поступить в институт. Когда мне было 17 лет, я сделал это», - передает слова испанского футболиста The Players’ Tribune.
Напомним, что Эрнандес вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы на турнире в Германии. Родри был признан лучшим футболистом Евро-2024. Он является одним из фаворитов на «Золотой мяч» в этом году.
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