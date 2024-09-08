Футболисткам «Челси» запретили общаться с фанами и раздавать автографы

Новшество в лондонском «Челси» - футболисткам клуба запретили общаться с болельщиками как перед матчем, так и после. Также им запрещено отныне раздавать автографы. Причина - невозможность обеспечить безопасность как футболисток, так и самих болельщиков.

В последнее время футболистки клуба, сообщает Derbyderbyderby.it, несколько раз становились объектом нападок в тех случаях, когда по тем или иным причинам не могли уделить внимание фанатам.

Теперь руководство решило это по принципу гордиевого узла, полностью исключив такое общение и возникновение подобных ситуаций. Взамен оно пообещало увеличить частоту встреч с фанатами вне дней матчей.