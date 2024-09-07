Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ

Появилась информация о будущем полузащитника Орельена Тчуамени в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в покупке французского хавбека.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, нет никаких шансов на то, что «Реал» отпустит Тчуамени в Английскую премьер-лигу, так как в клубе очень ценят игрока. Отмечается, что Тчуамени является важной частью будущего проекта «Реала».

Действующий трудовой договор 24-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.