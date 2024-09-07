Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ слухи

07 Сентября 2024 • 22:50 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
14.09 22:00

Появилась информация о будущем полузащитника Орельена Тчуамени в мадридском «Реале».

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Арсенал» заинтересованы в покупке французского хавбека.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, нет никаких шансов на то, что «Реал» отпустит Тчуамени в Английскую премьер-лигу, так как в клубе очень ценят игрока. Отмечается, что Тчуамени является важной частью будущего проекта «Реала».

Действующий трудовой договор 24-летнего хавбека с «Реалом» рассчитан до лета 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Орельен Тчуамени трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
23:14
«Реал» хотел избавиться от защитника
22:50
Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ
21:53
Лапорт отреагировал на слухи о «Реале» 1
20:32
В «Реале» впечатлены прогрессом Гарсии
19:17
Стало известно, какой клуб Ла Лиги продаёт самые дорогие билеты на домашние матчи
18:33
«Реал» хочет перехватить Киммиха у «Барселоны»
17:07
Анчелотти объяснил, почему всегда старается наладить отношения с игроками 1
14:49
Гюлер сумел избежать травмы
14:06
Анчелотти: «За три-четыре часа до матча я всегда начинаю потеть»
06 Сентября
19:24
Стало известно, когда Камавинга может вернуться на поле
19:17
Список травмированных «Реала» пополнился
15:45
Семь игроков «Реала» находятся в лазарете 2
04:33
Начо: «Реал» – клуб всей моей жизни, было очень трудно уходить»
03:37
Анчелотти вернёт Тчуамени в центр защиты 3
00:01
Стало известно, насколько серьёзна травма Милитао
05 Сентября
23:29
«Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере 1
23:07
«Реал» потерял уже трёх игроков из-за травм во время международной паузы 1
22:56
Защитник «Реала» снова получил травму
17:44
Мбаппе оценил свой старт в «Реале»
05:22
Неймар прокомментировал отсутствие Родриго в списке претендентов на «Золотой мяч» 5
01:00
Родриго отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на «Золотой мяч»
04 Сентября
23:38
Карвахаль оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»
22:49
Мбаппе номинирован на «Золотой мяч» в седьмой раз – ему всего 25 лет
21:55
Мэр Мадрида попросил Винисиуса извиниться 5
15:26
Хоселу высказался о первых матчах Мбаппе в футболке «Реала» 1
15:00
Карвахаль высказался насчёт возможного перехода в МЛС
03 Сентября
23:08
Мбаппе удивлён «Реалом»
22:23
Васкес поделился ожиданиями от Мбаппе
14:02
Стало известно, будет ли «Реал» продлевать контракты с Карвахалем и Менди
10:40
Стало известно, когда Тчуамени и Менди вернутся в строй 2
06:10
Суперкомпьютер оценил шансы «Барселоны» на чемпионство после уверенного старта 1
04:54
«Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти 12
04:44
Рафинья: «Винисиус во время матчей и Винисиус в жизни – два разных человека»
02:12
Игрок «Барселоны» Рафинья: «Меня удивили результаты «Реала»
00:36
Бальде: «Барселону» не должен беспокоить приход Мбаппе в «Реал»
02 Сентября
05:00
Анчелотти: «Перерыв на матчи сборных – это не очень хорошо»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ СОСЬЕДАД РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов» Кроос с самоиронией отреагировал на 900-й гол Роналду «Спартак» выбрал нового форварда после неудачи с Кордобой Месси обратился к ди Марии, ушедшему из сборной Аргентины
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева
Спортивные новости
СКА добыл победу над «Ладой» в матче КХЛ Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
22:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, отпустит ли «Реал» Тчуамени в АПЛ слухи
18:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» хотел подписать защитника сборной Дании, но испугался ценника игрока слухи
17:54 · Англия. Премьер-лига
Руни удивил названием клуба, за который хотел поиграть
16:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может заменить Салаха бывшей звездой «Манчестер Сити»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Стал известен характер повреждения Макаллистера
15:16 · Англия. Премьер-лига
Умер легендарный игрок «Ливерпуля» Йейтс
14:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» предложил за игрока на миллион больше, потому что считает число 13 несчастливым
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получил хорошую новость о Йоро
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по ван Дейку
12:45 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер пропустил тренировку сборной Аргентины
12:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагал за Гехи 70 миллионов, но получил отказ
10:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может покинуть «Манчестер Сити» из-за прихода Гюндогана
10:18 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Гвардиола всегда на шаг впереди остальных»
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл защитника, который заменит ван Дейка 1
08:17 · Англия. Премьер-лига
Тухель отказался работать в «Манчестер Юнайтед» - раскрыта причина 1
08:06 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи
07:44 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о Роналду и Месси
07:20 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о «Золотом мяче»
07:11 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов
07:01 · Англия. Премьер-лига
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на звезду «Арсенала» слухи
06:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму
05:41 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству» 1
04:54 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
Все новости
Рекомендуем