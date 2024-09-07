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«Тоттенхэм» хотел подписать защитника сборной Дании, но испугался ценника игрока слухи

07 Сентября 2024 • 18:40 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
15.09 16:00

Крайний защитник «Лечче» и сборной Дании Патрик Доргу был в шорт-листе лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, за 19-летнего футболиста «Лечче» запросил у «шпор» 30-35 миллионов евро, после чего в Лондоне отложили вопрос с покупкой данного защитника.

Отмечается, что в услугах Доргу также был заинтересован «Челси», который хотел оформить трансфер игрока в «Страсбург».

В текущем сезоне Доргу принял участие в четырех играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 млн евро.

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