Руни удивил названием клуба, за который хотел поиграть

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал команду, за которую хотел поиграть по ходу карьеры. Руни удивил словами о том, что такой командой является шотландский «Селтик».

«Селтик» всегда был командой, за которую я болел. К сожалению, у меня не было возможности поиграть за «Селтик». Мне бы хотелось этого. У меня не было такого шанса», - сказал Руни пресс-службе «бело-зелёных».

Стоит сказать, что в субботу Уэйн Руни забил в ворота «Селтика» за «Манчестер Юнайтед» в матче легенд.

Напомним, что Уэйн Руни завершил игровую карьеру в начале 2021 года после периода в «Ди Си Юнайтед».