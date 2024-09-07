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Руни удивил названием клуба, за который хотел поиграть

07 Сентября 2024 • 17:54 Комментировать

Известный в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни назвал команду, за которую хотел поиграть по ходу карьеры. Руни удивил словами о том, что такой командой является шотландский «Селтик».

«Селтик» всегда был командой, за которую я болел. К сожалению, у меня не было возможности поиграть за «Селтик». Мне бы хотелось этого. У меня не было такого шанса», - сказал Руни пресс-службе «бело-зелёных».

Стоит сказать, что в субботу Уэйн Руни забил в ворота «Селтика» за «Манчестер Юнайтед» в матче легенд.

Напомним, что Уэйн Руни завершил игровую карьеру в начале 2021 года после периода в «Ди Си Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Селтик ещё теги
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