«Ливерпуль» может заменить Салаха бывшей звездой «Манчестер Сити»

Следующим летом нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб уже думает о том, как заменить египтянина в линии атаки, если это будет необходимо. Согласно данным портала TodoFichajes, «красные» обратили внимание на Лероя Сане, ранее выступавшего в Англии за «Манчестер Сити».

Действующий контракт Сане с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, то есть подписать игрока можно будет как свободного агента. Интерес к Лерою проявляют и клубы из Саудовской Аравии, однако он предпочитает продолжать играть в Лиге чемпионов. 28-летний Сане не против снова поиграть в Премьер-лиге.

За «Манчестер Сити» Лерой Сане играл в 2016-2020 годах.