Стал известен характер повреждения Макаллистера

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер получил травму в расположении национальной сборной Аргентины. Согласно информации TyC Sports, у 25-летнего футболиста выявили проблему с приводящей мышцей.

В то же время отмечается, что повреждение не является серьёзным. Макаллистер остался в расположении сборной Аргентины, но тренируется по индивидуальной программе.

Напомним, что сборная Аргентины на днях в отборе на чемпионат мира – 2026 разгромила Чили со счётом 3:0. Алексис Макаллистер открыл счёт в начале второго тайма, но был заменён ближе к завершению игры.