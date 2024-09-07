Умер легендарный игрок «Ливерпуля» Йейтс

Бывший защитник «Ливерпуля» Рон Йейтс ушёл из жизни в возрасте 86 лет. Мерсисайдский клуб выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким Йейтса. В знак скорби «красные» спустят флаги на зданиях клуба.

Рон Йейтс выступал за «Ливерпуль» в 1961-1971 годах. За это время шотландец выиграл с «красными» несколько титулов, в частности дважды становился чемпионом Первого дивизиона. Йейтс провёл больше 400 игр как капитан «Ливерпуля». Больше матчей с повязкой за мерсисайдскую команду провёл только Стивен Джеррард.

В январе стало известно, что Рон Йейтс страдает болезнью Альцгеймера.