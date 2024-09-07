Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Владелец «Челси» предложил за игрока на миллион больше, потому что считает число 13 несчастливым

07 Сентября 2024 • 14:40 Комментировать

Необычная история из Англии. Прошлым летом владелец «Челси» Тодд Бёли связывался с агентом по поводу одного футболиста. Агент сказал, что ценник игрока составляет 12 миллионов фунтов.

Позже Бёли сообщил агенту о готовности предложить за игрока 14 миллионов фунтов. Представитель игрока спросил, почему следующим шагом не стали 13 миллионов. Тогда владелец «Челси» сказал, что считает число 13 несчастливым. Об этой истории рассказывает ESPN.

На текущий момент «Челси» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В трёх стартовых турах команда Энцо Марески набрала четыре очка.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тодд Бёли
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» Соболев и Барриос обсудили свою драку «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Назван лучший пенальтист в истории: Роналду – на 7-м месте, Месси – на 14-м Известны все претенденты на «Золотой мяч» Романцев высказался о трансфере Дзюбы в «Крылья Советов»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Нико Уильямс грубо ответил на предложение перейти в «Реал» В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
14:40 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» предложил за игрока на миллион больше, потому что считает число 13 несчастливым
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» получил хорошую новость о Йоро
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по ван Дейку
12:45 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер пропустил тренировку сборной Аргентины
12:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предлагал за Гехи 70 миллионов, но получил отказ
10:31 · Англия. Премьер-лига
Ковачич может покинуть «Манчестер Сити» из-за прихода Гюндогана
10:18 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Гвардиола всегда на шаг впереди остальных»
09:50 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл защитника, который заменит ван Дейка
08:17 · Англия. Премьер-лига
Тухель отказался работать в «Манчестер Юнайтед» - раскрыта причина 1
08:06 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи
07:44 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о Роналду и Месси
07:20 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о «Золотом мяче»
07:11 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов
07:01 · Англия. Премьер-лига
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на звезду «Арсенала» слухи
06:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму
05:41 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству» 1
04:54 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Артета принял решение по будущему Кивёра в «Арсенале»
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Угарте выйдет в старте сборной Уругвая – неделю назад тен Хаг сказал, что он не готов играть
06 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
Все новости
Рекомендуем