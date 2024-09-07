Владелец «Челси» предложил за игрока на миллион больше, потому что считает число 13 несчастливым

Необычная история из Англии. Прошлым летом владелец «Челси» Тодд Бёли связывался с агентом по поводу одного футболиста. Агент сказал, что ценник игрока составляет 12 миллионов фунтов.

Позже Бёли сообщил агенту о готовности предложить за игрока 14 миллионов фунтов. Представитель игрока спросил, почему следующим шагом не стали 13 миллионов. Тогда владелец «Челси» сказал, что считает число 13 несчастливым. Об этой истории рассказывает ESPN.

На текущий момент «Челси» располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В трёх стартовых турах команда Энцо Марески набрала четыре очка.