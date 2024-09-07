«Манчестер Юнайтед» получил хорошую новость о Йоро

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» купил у «Ренна» защитника Лени Йоро. Почти сразу после трансфера футболист получил в товарищеской игре против «Арсенала» достаточно серьёзную травму.

Как сообщает портал Goal, «Манчестер Юнайтед» теперь получил позитивную информацию о Йоро. 18-летний футболист уже ходит без костылей, и он вернулся к работе в спортзале. Вернуться в строй «красных дьяволов» Лени может в ноябре.

«Манчестер Юнайтед» в трёх стартовых турах чемпионата Англии смог набрать три очка. На текущий момент команда располагается на четырнадцатой позиции в турнирной таблице.