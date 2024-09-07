«Ливерпуль» принял решение по ван Дейку

Будущее защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка остаётся обсуждаемым. Оно и понятно – действующий контракт нидерландского защитника с мерсисайдским клубом истекает уже следующим летом.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Football Insider, «Ливерпуль» собирается предложить 33-летнему ван Дейку новый контракт. «Красные» хотят сохранить своего капитана на более длительный срок.

Виргил ван Дейк перешёл в «Ливерпуль» в начале 2018 года. С тех пор защитник провёл в различных турнирах 273 официальных матча, в которых записал на свой счёт 23 гола и 12 голевых передач на партнёров.

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