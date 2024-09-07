Макаллистер пропустил тренировку сборной Аргентины

Полузащитник Алексис Макаллистер был заменён в недавнем матче сборной Аргентины против Чили (3:0) из-за полученного ушиба. Рулевой «альбиселесте» Лионель Скалони заявил, что на следующий день Макаллистер не тренировался. По словам специалиста, полузащитник испытывает «перегрузку» по итогам последних месяцев.
Фанаты «Ливерпуля» могут быть обеспокоены из-за состояния Макаллистера. Аргентинец является игроком основы «красных».
Добавим, что во вторник поздно вечером сборная Аргентины проведёт матч против Колумбии. Сможет ли Макаллистер выйти на футбольное поле, пока не известно.
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