Клуб АПЛ предлагал за Гехи 70 миллионов, но получил отказ

Центральный защитник сборной Англии и «Кристал Пэлас» Марк Гехи находится в сфере двух клубов АПЛ, об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, заинтересованность в подписании 24-летнего футболиста проявляют «Ливерпуль» и «Ньюкасл». Оба клуба пытались подписать Марка в летнее трансферное окно, однако не получилось. «Сороки» предлагали за Гехи 70 миллионов евро, однако получили отказ.

В составе «Кристал Пэлас» защитник выступает с июля 2021 года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Гехи провел три поединка и получил одну желтую карточку.