«Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение

Слухи продолжают время от времени связывать Эрлинга Холанна с «Реалом». В мадридском топ-клубе сейчас много звёзд в атаке, но если кто-то уйдёт, это может открыть двери для норвежского супербомбардира.

Тем временем, на станицах издания Marca вышла заметка о 24-летнем Холанне. В ней говорится, что норвежец близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити». За последнее время прошло несколько встреч по этому поводу, и стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам. Словом, своё ближайшее будущее Холанн связывает с «Манчестер Сити», а не с «Реалом». При этом в материале отмечается, что в определённый момент ситуация может измениться. Холанн ничего не исключает. Очевидно, в новом контракте будет прописана опция выкупа, которая позволит игроку быть хозяином своей судьбы и в будущем уйти в «Реал».

После подписания нового контракта Эрлинг Холанн станет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Сити», обойдя Кевина де Брёйне. Возможный оклад норвежца составит 24 миллиона евро за сезон чистыми.

«Реал» может купить Холанна при одном условии