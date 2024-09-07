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«Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение

07 Сентября 2024 • 11:48 Комментировать (2)

Слухи продолжают время от времени связывать Эрлинга Холанна с «Реалом». В мадридском топ-клубе сейчас много звёзд в атаке, но если кто-то уйдёт, это может открыть двери для норвежского супербомбардира.

Тем временем, на станицах издания Marca вышла заметка о 24-летнем Холанне. В ней говорится, что норвежец близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити». За последнее время прошло несколько встреч по этому поводу, и стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам. Словом, своё ближайшее будущее Холанн связывает с «Манчестер Сити», а не с «Реалом». При этом в материале отмечается, что в определённый момент ситуация может измениться. Холанн ничего не исключает. Очевидно, в новом контракте будет прописана опция выкупа, которая позволит игроку быть хозяином своей судьбы и в будущем уйти в «Реал».

После подписания нового контракта Эрлинг Холанн станет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Сити», обойдя Кевина де Брёйне. Возможный оклад норвежца составит 24 миллиона евро за сезон чистыми.

«Реал» может купить Холанна при одном условии

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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Ceroki
07 Сентября 2024 в 12:14
Очень сомневаюсь что кроме как в схеме Пепа этот бей беги что то сможет , как пример товарняк против Казахстана... Вся пресса норгов высмеивает игру лося .
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halo124
07 Сентября 2024 в 12:44
В боруссии он уже себя показал, главное найти ему применение, в реале бы он хорошо подошел вместе Бенза как игрок который стягивает защиту и играет в подыгровку условно с Вини, но тебе дураку, думаю, обьяснять не стоит...
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