«Манчестер Сити» или «Реал»: Холанн принял решение

Слухи продолжают время от времени связывать Эрлинга Холанна с «Реалом». В мадридском топ-клубе сейчас много звёзд в атаке, но если кто-то уйдёт, это может открыть двери для норвежского супербомбардира.
Тем временем, на станицах издания Marca вышла заметка о 24-летнем Холанне. В ней говорится, что норвежец близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Сити». За последнее время прошло несколько встреч по этому поводу, и стороны близки к тому, чтобы ударить по рукам. Словом, своё ближайшее будущее Холанн связывает с «Манчестер Сити», а не с «Реалом». При этом в материале отмечается, что в определённый момент ситуация может измениться. Холанн ничего не исключает. Очевидно, в новом контракте будет прописана опция выкупа, которая позволит игроку быть хозяином своей судьбы и в будущем уйти в «Реал».
После подписания нового контракта Эрлинг Холанн станет самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Сити», обойдя Кевина де Брёйне. Возможный оклад норвежца составит 24 миллиона евро за сезон чистыми.
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