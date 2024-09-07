В следующем году в «Манчестер Сити» может произойти перестройка. Хосеп Гвардиола покинет тренерский мостик, если не продлит контракт. Измениться может и состав «горожан» - так, например, уйти в другую команду может нападающий Эрлинг Холанн.

Как сообщает Defensa Central, сам Холанн хотел бы поиграть за «Реал». Мадридский суперклуб может подписать норвежца при одном условии – если из клуба уйдёт кто-то из пары Винисиус Жуниор – Родриго. «Сливочные» уже представляют свою атаку с Мбаппе на фланге и Холанном на острие.

Стоит сказать, что ранее отец Эрлинга Холанн говорил о желании игрока поиграть во всех топ-лигах.

Холанну 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают его в 180 миллионов евро.