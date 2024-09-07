Ковачич может покинуть «Манчестер Сити» из-за прихода Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич может покинуть свою команду в обозримом будущем. По информации от Football Insider, хорват считает, что не будет получать желаемое количество игровой практики после возвращения в стан «горожан» Илкая Гюндогана из «Барселоны» на правах свободного агента.

Напомним, Ковачич выступает за «Манчестер Сити» с лета 2023 года, когда перешёл из лондонского «Челси». Матео был куплен на замену Гюндогану, который решил перейти в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Ковачич интересен клубам из Саудовской Аравии. Хорват в первых трёх турах АПЛ отметился одним забитым голом.