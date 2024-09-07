Родри: «Гвардиола всегда на шаг впереди остальных»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес сделал комплименты своему главному тренеру Хосепу Гвардиоле. Напомним, испанец выступает за «горожан» с лета 2019 года, когда перешёл из мадридского «Атлетико».

«Гвардиола всегда на шаг впереди. Он может предвидеть то, что может случиться в той или иной игре. Хосеп никогда не останавливаясь на достигнутом. Ваши конкуренты всегда анализируют вас. Вы не выиграете четыре титула АПЛ подряд, если будете стоять на месте. Либо переосмыслите себя, либо умрите», – написал Родри в Players Tribune.

Родри в данный момент считается одним из фаворитов на «Золотой мяч», который будет вручён в октябре.