«Ливерпуль» нашёл защитника, который заменит ван Дейка

Центральный защитник Глейсон Бремер, правами на которого владеет туринский «Ювентус», может сменить Италию на Англию. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, в трансфере 27-летнего бразильского футболиста заинтересован «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб рассматривает Бремера в качестве замены Виргилу ван Дейку. Нидерландский защитник может покинуть «красных» летом следующего года и переехать в Саудовскую Аравию.

Бремер связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 60 миллионов евро.