Тухель отказался работать в «Манчестер Юнайтед» - раскрыта причина

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель мог занять пост наставника «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Об этом информируют журналисты таблоида Daily Mail.

Стороны вели переговоры о сотрудничестве, но сделка не состоялась из-за разногласий относительно трансферной политики «красных дьяволов». Тухеля не устроили потенциальные сделки, которые запланировало руководство английского гранда.

Последним местом работы немецкого тренера была мюнхенская «Бавария». Тухель занимал пост наставника команды с марта 2023 по июнь 2024 года.

Добавим, что в настоящий момент пост рулевого «Манчестер Юнайтед» занимает Эрик тен Хаг.