Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи

Хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес вспомнил о финальном матче Лиги чемпионов в 2021 году, когда «горожане» потерпели поражение от лондонского «Челси» со счетом 0:1.

«После проигранного финала я вернулся домой. Увидев своих родных, я буквально лишился дара речи. Не мог сказать ни слова. Тогда я подумал, что больше никогда не хочу испытывать такое чувство. Я начал работать еще более усердно. Теперь, когда мы чемпионы и находимся на вершине, никто не вспоминает о том моменте. Но стоит признать, что это был один из важнейших этапов моей карьеры», - передает слова Эрнандеса City Report.

Напомним, что Родри считается одним из фаворитов на «Золотой мяч» в 2024 году.