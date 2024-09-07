Де Лигт объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»

«Я хорошо знаком с ним, а он отлично знает меня по работе в «Аяксе». Тен Хаг очень требовательный тренер. Этот специалист любит дисциплину. Когда я получил приглашение от «МЮ», то легко согласился на переезд. Это самый большой клуб в истории английского футбола. Поэтому я даже не сомневался», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба манкунианцев.