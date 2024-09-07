Родри высказался о Роналду и Месси

Опорный полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес дал очередной комментарий по поводу «Золотого мяча».
«Испания давно заслужила «Золотой мяч». Но наши игроки не получали награду из-за двух монстров – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Эти двое действительно были лучше других. Но в данный момент у Испании лучшие футболисты. Мы заслужили признания», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.
В число 30 претендентов на «Золотой мяч» в 2024 году попали три испанских футболиста. Это Родри, Ламин Ямаль и Дани Карвахаль. Церемония вручения награды пройдет 28 октября в Париже.
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