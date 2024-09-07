Родри высказался о Роналду и Месси

«Испания давно заслужила «Золотой мяч». Но наши игроки не получали награду из-за двух монстров – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Эти двое действительно были лучше других. Но в данный момент у Испании лучшие футболисты. Мы заслужили признания», - передает слова хавбека Mundo Deportivo.