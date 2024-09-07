Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Родри высказался о «Золотом мяче»

07 Сентября 2024 • 07:20 Комментировать

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес отреагировал на попадание в число 30 номинантов на «Золотой мяч».

«Я очень горжусь этим. Посмотрим, кто получит награду. В этом голосовании от меня ничего не зависит. Чтобы ни произошло, я приму любой выбор. Для меня уже большое достижение, что я попал в список претендентов», - передает слова испанского футболиста BBC.

Напомним, что вручение престижной футбольной награды пройдет 28 октября в Париже.

В прошлом сезоне Родри вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании хавбек выиграл чемпионат Европы – 2024, проходивший в Германии.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Золотой Мяч Родри Эрнандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» покупает нового нападающего Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Соболев и Барриос обсудили свою драку
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
08:17 · Англия. Премьер-лига
Тухель отказался работать в «Манчестер Юнайтед» - раскрыта причина
08:06 · Англия. Премьер-лига
Родри назвал матч «Манчестер Сити», после которого лишился дара речи
07:44 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт объяснил, почему выбрал «Манчестер Юнайтед»
07:32 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о Роналду и Месси
07:20 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о «Золотом мяче»
07:11 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов
07:01 · Англия. Премьер-лига
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на звезду «Арсенала» слухи
06:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму
05:41 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству»
04:54 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Артета принял решение по будущему Кивёра в «Арсенале»
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Угарте выйдет в старте сборной Уругвая – неделю назад тен Хаг сказал, что он не готов играть
06 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
20:06 · Англия. Премьер-лига
Известно имя возможного преемника тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хотел подписать Мбеумо на флажке трансферного окна слухи
17:36 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выступил против УЕФА и ФИФА: «За них говорят деньги»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Петрович согласился продлить контракт с «Челси»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Ливерпуль» может бросить вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника
Все новости
Рекомендуем