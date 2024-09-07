Родри высказался о «Золотом мяче»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес отреагировал на попадание в число 30 номинантов на «Золотой мяч».
«Я очень горжусь этим. Посмотрим, кто получит награду. В этом голосовании от меня ничего не зависит. Чтобы ни произошло, я приму любой выбор. Для меня уже большое достижение, что я попал в список претендентов», - передает слова испанского футболиста BBC.
Напомним, что вручение престижной футбольной награды пройдет 28 октября в Париже.
В прошлом сезоне Родри вместе с «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании хавбек выиграл чемпионат Европы – 2024, проходивший в Германии.
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