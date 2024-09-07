Родри высказался о «Золотом мяче»

«Я очень горжусь этим. Посмотрим, кто получит награду. В этом голосовании от меня ничего не зависит. Чтобы ни произошло, я приму любой выбор. Для меня уже большое достижение, что я попал в список претендентов», - передает слова испанского футболиста BBC.