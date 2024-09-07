Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Каземиро ещё может принести пользу команде.

Бразилец столкнулся с жёсткой критикой после провального матча с «Ливерпулем» (0:3). Принято считать, что 32-летний хавбек потеряет место в составе «красных дьяволов», как только новичок Мануэль Угарте наберёт форму. Кин придерживается иного мнения: ему кажется, что Каземиро способен проявить себя на позиции ближе к атаке.

«Я бы не списывал его со счетов. Он может играть в другой роли, более атакующей. Хотя многие считают, что Каземиро не способен играть иначе, мы уже видели, что он обладает хорошим пасом», – цитирует UtdDistrict ирландца.