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Рой Кин призывает не списывать Каземиро со счетов

07 Сентября 2024 • 07:11 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
14.09 14:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что Каземиро ещё может принести пользу команде.

Бразилец столкнулся с жёсткой критикой после провального матча с «Ливерпулем» (0:3). Принято считать, что 32-летний хавбек потеряет место в составе «красных дьяволов», как только новичок Мануэль Угарте наберёт форму. Кин придерживается иного мнения: ему кажется, что Каземиро способен проявить себя на позиции ближе к атаке.

«Я бы не списывал его со счетов. Он может играть в другой роли, более атакующей. Хотя многие считают, что Каземиро не способен играть иначе, мы уже видели, что он обладает хорошим пасом», – цитирует UtdDistrict ирландца.

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Манчестер Юнайтед Рой Кин Каземиро Мануэль Угарте ещё теги

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