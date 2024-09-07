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Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»

07 Сентября 2024 • 07:01 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
14.09 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рассказал, чему научился за время выступления в мадридском «Атлетико».

Испанец был куплен «горожанами» у «матрасников» летом 2019 года. Как отмечает хавбек, опыт работы в совершенно разных системах помог ему стать более совершенным игроком.

«В «Атлетико» я научился соперничеству. До этого, в «Вильярреале», я хорошо обращался с мячом, но был слишком мягкотелым. Работая с Симеоне, я узнал, что значит быть плохим парнем, мерзавцем на поле», – поведал в интервью Players' Tribune Родри, считающийся одним из главных претендентов на «Золотой мяч» в нынешнем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вильярреал Манчестер Сити Диего Симеоне Родри Эрнандес ещё теги

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