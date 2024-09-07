Мадридский «Реал» может провернуть трансфер центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба в обозримом будущем.

«Сливочные» не стали укреплять центр обороны минувшим летом, несмотря на уход Начо Фернандеса. По сведениям TBR Football, гранд Ла Лиги продолжает следить за успехами Салиба и вполне допускает его приобретение в следующем году. Отмечается, что скауты «Реала» посетили недавний матч «канониров» против «Астон Виллы» с целью изучения 23-летнего француза.

Контракт Вильяма Салиба с «Арсеналом» рассчитан до середины 2027 года, а его трансферная стоимость, согласно оценке экспертов Transfermarkt, составляет 80 млн евро.