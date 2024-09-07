Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму

07 Сентября 2024 • 06:12 Комментировать
Франция
1:3
Италия

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о травме центрального защитника Рикардо Калафьори.

Представитель лондонского «Арсенала» был заменён на 71-й минуте матча Лиги наций против сборной Франции, который завершился победой итальянцев со счётом 3:1.

По словам Спаллетти, состояние Калафьори не вызывает серьёзных опасений – вероятно, он сможет сыграть уже в предстоящем поединке со сборной Израиля (9 сентября): «Рикардо получил ушиб, ему предстоит пройти обследования, но у нас отличные врачи, которые могут быстро поставить его на ноги», – заявил на пресс-конференции главный тренер «скуадры адзурры».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Арсенал Лондон Лучано Спаллетти Рикардо Калафьори ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 07 Сентября
06:12
Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму
05:05
Доннарумма: «Сборная Италии исправила ошибки, допущенные на Евро»
03:49
​Сборная Италии впервые выиграла на «Парк де Пренс»
03:17
Доннарумма: «Ко мне вернулась улыбка»
02:01
Гризманн: «Италия была лучше нас»
01:52
Фраттези – о победе над Францией: «Этот вечер должен стать для нас возрождением»
01:24
Сборная Франции впервые за 62 года проиграла дважды подряд, забивая первой
01:17
Фраттези – о голе сборной Франции на 14-й секунде: «Я подумал, что мы проиграем 0:6»
00:58
Спаллетти оценил игру вернувшегося после дисквалификации Тонали
00:47
Дешам – о поражении сборной Франции: «Я привык к критике»
00:38
Димарко: «Победа над Францией должна стать отправной точкой для Италии»
00:27
Гризманн не забил ни одного гола в последних 13 матчах за сборную Франции
00:18
Дешам: «Сборная Италии наказала нас за ошибки» 1
00:02
Спаллетти прокомментировал победу сборной Италии над Францией
06 Сентября
23:41
Сборная Италии повторила достижение России 25-летней давности в матче с Францией
23:38
Петух клюнул – игра перевернулась: Италия растерзала Францию, пропустив на 14-й секунде 3
23:30
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
22:34
Итальянцы забили сборной Франции ответный мяч
22:31
«Он лжет, либо он глуп», - журналист Риоло о Мбаппе
21:15
Франция - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:00
Сборные Франции и Италии назвали составы на топовый матч Лиги наций
13:50
Ставка и прогноз на матч Франция — Италия Лиги наций — 6 сентября 2024
10:52
Франция – Италия: Какие могут быть стартовые составы на большой матч Лиги наций
05:32
Мбаппе назвал игрока «ПСЖ», который его впечатляет
05:06
Буффон: «Сборная Италии должна обрести себя заново»
04:47
Дешам: «Сборная Италии остаётся сборной Италии»
03:58
Спаллетти: «Доннарумма – идеальный капитан»
03:08
Прогноз на точный счёт матча Франция — Италия Лиги наций — 6 сентября 2024
02:22
Франция - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Сентября
23:19
Доннарумма рассказал об изменениях в сборной Италии после провала на Евро
22:14
Доннарумма сравнил уровень сборных Франции и Италии
21:43
Спаллетти признал, что допустил ошибки на Евро-2024
19:19
Дешам отреагировал на ситуацию с Рабио
14:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Франция — Италия Лиги наций УЕФА — 6 сентября 2024
02 Сентября
20:33
«Реал» потерял ещё одного игрока из-за травмы 7
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева Назван главный претендент на «Золотой мяч»: Беллингем – третий, Мбаппе – седьмой Сборная Испании может потерять Ямаля «Спартак» покупает нового нападающего Кто провалил матч, а кто вёл сборную России к победе: Лучшие и худшие игроки против Вьетнама «Реал» хочет купить сразу трёх звёзд – названы все имена Ямаль высказался о Месси после номинации на «Золотой мяч» «Реал» обратился к Роналду, забившему 900-й гол в карьере Кордоба сорвал трансфер в «Спартак» Соболев и Барриос обсудили свою драку
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Известны все претенденты на «Золотой мяч» Лига чемпионов при новом формате — как команды будут играть в группе и плей-офф Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Московское «Динамо» переиграло «Северсталь» в матче КХЛ «Авангард» обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ Терещенко отреагировал на поражения СКА и ЦСКА на старте сезона КХЛ Без них нельзя представить «Доту 2», почему топ-команды не участвуют на The International 2024 «Спартак» переиграл ЦСКА на старте сезона КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Сентября
07:01 · Англия. Премьер-лига
Родри: «У Симеоне я научился быть плохим парнем на поле»
06:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» претендует на звезду «Арсенала» слухи
06:12 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму
05:41 · Англия. Премьер-лига
Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству»
04:54 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»
04:15 · Англия. Премьер-лига
Артета принял решение по будущему Кивёра в «Арсенале»
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Угарте выйдет в старте сборной Уругвая – неделю назад тен Хаг сказал, что он не готов играть
06 Сентября
23:52 · Англия. Премьер-лига
Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее 1
23:30 · Англия. Премьер-лига
Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм
22:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль близок к переходу в новый клуб
20:06 · Англия. Премьер-лига
Известно имя возможного преемника тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
19:36 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ хотел подписать Мбеумо на флажке трансферного окна слухи
17:36 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выступил против УЕФА и ФИФА: «За них говорят деньги»
17:32 · Англия. Премьер-лига
Петрович согласился продлить контракт с «Челси»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Ливерпуль» может бросить вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити»
15:49 · Англия. Премьер-лига
Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем 1
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника
14:07 · Англия. Премьер-лига
Ковачич не поедет в Саудовскую Аравию слухи
13:03 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» недоволен графиком команды
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ожидает ухода трёх звёзд, Салах – в списке
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» готовят громкие трансферы
08:23 · Англия. Премьер-лига
Родри рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» 3
07:32 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед» 3
Все новости
Рекомендуем