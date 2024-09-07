Спаллетти рассказал о состоянии Калафьори, получившего травму

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос о травме центрального защитника Рикардо Калафьори.

Представитель лондонского «Арсенала» был заменён на 71-й минуте матча Лиги наций против сборной Франции, который завершился победой итальянцев со счётом 3:1.

По словам Спаллетти, состояние Калафьори не вызывает серьёзных опасений – вероятно, он сможет сыграть уже в предстоящем поединке со сборной Израиля (9 сентября): «Рикардо получил ушиб, ему предстоит пройти обследования, но у нас отличные врачи, которые могут быстро поставить его на ноги», – заявил на пресс-конференции главный тренер «скуадры адзурры».