Шерингем: «Тен Хага не будет в «Манчестер Юнайтед» к Рождеству»

Знаменитый экс-футболист Тедди Шерингем считает, что уход Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» уже не за горами.

Нидерландский специалист вновь подвергся критике после неудачного старта «красных дьяволов» в новом сезоне – три очка после трёх туров и 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

«Доработает ли тен Хаг до конца сезона? Нет, не думаю. Мне кажется, к Рождеству его уже не будет в «Манчестер Юнайтед», – приводит Football Talk слова Шерингема.

Минувшим летом Эрик тен Хаг продлил контракт с клубом до середины 2026 года. Специалист занимает должность у руля манкунианцев с июля 2022 года.

14 сентября «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона».