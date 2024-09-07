Мадуэке – о конкуренции в «Челси»: «Это неизбежно, когда играешь в топ-клубе»

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке высказался о конкуренции за место в основном составе команды.

22-летний футболист успешно проявил себя на старте сезона, отметившись четырьмя голами в четырёх матчах «синих».

«Конкуренция в «Челси»? Если хочешь играть в одном из лучших клубов мира, конкуренция неизбежна. Это не то, чего нужно избегать», – приводит пресс-служба «Челси» слова англичанина.

Нони Мадуэке выступает за лондонский клуб с начала 2023 года. На счету игрока 13 забитых голов и три результативные передачи в 50 поединках в цветах столичного коллектива во всех соревнованиях.