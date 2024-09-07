Артета принял решение по будущему Кивёра в «Арсенале»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета определился с планами на центрального защитника Якуба Кивёра.

24-летний футболист ни разу не появился на поле в нынешнем сезоне. Прошедшим летом интерес к поляку проявляли различные клубы, однако никто так и не сделал предложение, которое устроило бы «канониров». По информации журналиста Грэма Бэйли, целесообразность дальнейшего пребывания Кивёра в клубе будет оцениваться руководством в январе, при этом рулевой Микель Артета хотел бы сохранить игрока в команде.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Якуба Кивёра в 30 млн евро. За центрбеком по-прежнему следят другие клубы, включая представителей Премьер-лиги.