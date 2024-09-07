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«Бавария» опережает «Барселону» и клубы АПЛ в гонке за игроком «Байера»

07 Сентября 2024 • 02:23 Комментировать
Хоффенхайм
...
Байер Л
14.09 16:30

«Бавария» лидирует в борьбе за центрального защитника «Байера» Джонатана Та.

Немецкий футболист мог перебраться в мюнхенский клуб ещё минувшим летом. Он дал личное согласие на переход, но «фармацевтов» не устроило трансферное предложение. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» остаётся явным фаворитом в споре за Та – в следующем году центрбека можно будет подписать свободным агентом, если он не продлит истекающий контракт.

За ситуацией также продолжит следить «Барселона», не выбывают из борьбы и клубы Английской премьер-лиги.

В прошедшей кампании Джонатан Та помог «Байеру» выиграть Бундеслигу и Кубок Германии. На счету 28-летнего футболиста шесть голов в 48 поединках в грандиозном для леверкузенцев сезоне.

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Бавария Барселона Джонатан Та Байер ещё теги

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