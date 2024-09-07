Угарте выйдет в старте сборной Уругвая – неделю назад тен Хаг сказал, что он не готов играть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте готовится сыграть за сборную Уругвая.

В конце августа «красные дьяволы» купили хавбека у «ПСЖ» за 50 млн евро. Дорогостоящий новичок ещё не успел дебютировать в новой команде. Рулевой манкунианцев Эрик тен Хаг заявил, что тот далёк от оптимальных кондиций: «Ману ещё не играл в этом сезоне. Ему нужно набрать форму – процесс может занять недели или месяцы», – заявил нидерландец неделю назад.

Судя по всему, тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса придерживается совсем другого мнения, поскольку, как отмечает журналист Фабрицио Романо, Мануэль Угарте выйдет в стартовом составе в сегодняшнем отборочном матче ЧМ-2026 против Парагвая.