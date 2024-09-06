Мусиала высказался о переходе в «Манчестер Юнайтед» по просьбе Зиркзее

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала признался, что Джошуа Зиркзее призывал его перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландец перебрался в английский клуб минувшим летом из «Болоньи». Отдыхая в США вместе со своим другом Мусиалой, форвард предложил звезде «Баварии» присоединиться к «красным дьяволам».

«Вы всегда шутите с друзьями и мечтаете когда-нибудь поиграть за одну команду. Эти шутки взаимны: я также говорил Джошу, что он должен вернуться в «Баварию». Но не стоит воспринимать это слишком серьёзно», – заявил в интервью WELT AM SONNTAG Мусиала, связанный с «Баварией» контрактом до 2026 года.