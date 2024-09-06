Сборная Италии потеряла двух игроков за 10 минут из-за травм

Сразу два футболиста сборной Италии травмировались по ходу второго тайма матча Лиги наций против Франции.

На 61-й минуте Лучано Спаллетти вынужденно заменил полузащитника Давиде Фраттези, чуть раньше забившего гол, а спустя всего десять минут игру не смог продолжить защитник Рикардо Калафьори. Как сообщает Goal, хавбек миланского «Интера» повредил заднюю поверхность бедра, в то время как центрбек лондонского «Арсенала» пострадал травмы икроножной мышцы.

Вскоре после второй замены «скуадра адзурра» вновь поразила ворота Франции и увеличила преимущество – 3:1. Помимо Фраттези, о чьём голе уже было упомянуто, в составе итальянцев отличились Федерико Димарко и Джакомо Распадори. За Францию в самом начале встречи забил Брэдли Баркола.