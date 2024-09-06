Марсьяль близок к переходу в новый клуб

Французский нападающий Антони Марсьяль определился с новый клубом, он подпишет контракт с бразильским «Фламенго», сообщает журналист Лука Бендони.

Эту информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» перейдёт в новую команду в качестве свободного агента. Впервые новости, связывающие француза с «Фламенго», появились 5 сентября.

Летом у Марсьяля истёк контракт с «красными дьяволами», и француз покинул клуб, в котором провёл 8 сезонов и сыграл 317 матчей.

В прошлом сезоне 28-летний нападающий вышел на поле 13 раз и отметился одним голом.