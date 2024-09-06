Известно имя возможного преемника тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг, вероятнее всего, покинет пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», по крайней мере, мировые СМИ пестрят новостями о том, кто может сменить специалиста.

В качестве возможных преемников тен Хага назывались Томас Фрэнк из «Брентфорда» и бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт. Но немецкий журналист издания Bild Марсель Райф рассказал, что по его информации бывший тренер «Челси» Томас Тухель являлся действительно главным кандидатом на пост в «Манчестер Юнайтед».

По данным Райфа, между представителями клуба и тренера состоялись переговоры и почти пришли к соглашению. Но немец в последний момент отказался от этого проекта.

Однако, поскольку Томас Тухель по-прежнему находится без работы, «красные дьяволы» после неудачного старта сезона могут вернуться к немцу и сделать ещё одну попытку, чтобы заполучить его.