Вингер «Брентфорда» Брайан Мбеумо находится в шорт-листе лондонского «Арсенала».

Как сообщает журналист Сами Мокбель, в самом конце летнего трансферного окна «Арсенал» рассматривал возможность подписания 25-летнего Мбеумо.

Камерунский нападающий выступает за «Брентфорд» с 2019 года. В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги футболист принял участие в трех матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

После трех сыгранных туров «Брентфорд» находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав шесть очков. «Арсенал» с семью баллами идет на четвертой позиции.