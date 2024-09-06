Зинедин Зидан уже больше трёх лет не имеет тренерской работы после ухода из «Реала». Как сообщает Mirror, ссылаясь на L’Equipe, Зидану была интересна должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», но летом клуб продлил контракт с Эриком тен Хагом.

Теперь, когда тен Хаг оказался под давлением из-за плохого старта сезона, слухи снова связывают Зидана с «Манчестер Юнайтед», отмечает источник.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в трёх стартовых турах Премьер-лиги смог набрать только три очка. Перед паузой на матчи сборных «красные дьяволы» крупно – со счётом 0:3 – проиграли «Ливерпулю» на своём поле.