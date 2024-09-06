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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан может возглавить топ-клуб АПЛ слухи

06 Сентября 2024 • 17:47 Комментировать (5)

Зинедин Зидан уже больше трёх лет не имеет тренерской работы после ухода из «Реала». Как сообщает Mirror, ссылаясь на L’Equipe, Зидану была интересна должность главного тренера «Манчестер Юнайтед», но летом клуб продлил контракт с Эриком тен Хагом.

Теперь, когда тен Хаг оказался под давлением из-за плохого старта сезона, слухи снова связывают Зидана с «Манчестер Юнайтед», отмечает источник.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в трёх стартовых турах Премьер-лиги смог набрать только три очка. Перед паузой на матчи сборных «красные дьяволы» крупно – со счётом 0:3 – проиграли «Ливерпулю» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Зинедин Зидан Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (5) Все комментарии
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One Live
06 Сентября 2024 в 18:45
Вляпается в говно, если придет)
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Ceroki
06 Сентября 2024 в 18:44
Не верю ..уже сто раз мог там быть если бы хотел
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ингерман
06 Сентября 2024 в 18:09
ай давай зизу.. ито не рискует как грица тот не наливаит в чашу шампусика.. дерзай.. а мы пасмотримо.. точно тута веселуха с ынтргой наклевываеца.. кхе-кхе.. )))
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halo124
06 Сентября 2024 в 18:05
Давно бы пора этого лысого выгнать с Мю, его уровень это чемпионат Нидерландов, бездарный тренер, с таким хорошим составом проиграли на своём же поле тренеру, перешедший в клуб летом. Зидан тоже не факт, что будет хорош в Мю, ведь он показал себя только в клубе, Где все были на пике и приходил он туда будучи помощником Анчелотти, поэтому очень сомневаюсь в нём.
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LMI
06 Сентября 2024 в 17:54
Который год сватают его туда, а он все не решится
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