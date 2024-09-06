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Де Брёйне выступил против УЕФА и ФИФА: «За них говорят деньги»

06 Сентября 2024 • 17:36 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне продолжает жаловаться на напряжённый календарь.

«Возможно, в этом году всё будет хорошо, но в следующем году это станет проблемой. Эта проблема заключается в том, что УЕФА и ФИФА постоянно увеличивают количество матчей. Мы пытаемся что-то донести, но решение найти не удаётся. УЕФА и ФИФА всё равно. За них говорят деньги», - цитирует де Брёйне Mundo Deportivo.

Как известно, на лето 2025 года ФИФА планирует проведение расширенного клубного чемпионата мира с 32 командами. А летом 2026 года чемпионат мира пройдёт с участием 48 национальных сборных.

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ФИФА Манчестер Сити УЕФА Кевин де Брёйне ещё теги
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