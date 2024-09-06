Петрович согласился продлить контракт с «Челси»

Сербский вратарь Джордже Петрович согласился продлить трудовой договор с лондонским «Челси». Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, перед арендой в «Страсбург» 24-летний футболист решил продлить контракт с «Челси» на улучшенных условиях. Отмечается, что вопрос о будущем вратаря будет решен следующим летом.

Петрович принадлежит «Челси» с августа 2023 года. За это время он принял участие в 31 матче, пропустил 44 гола и семь раз смог оставить свои ворота на замке.

Действующий трудовой договор Петровича с «Челси» рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.