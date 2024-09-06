Оуэн: «Ливерпуль» может бросить вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити»

Бывший футболист «Ливерпуля» Майкл Оуэн высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

«Ливерпуль», безусловно, может бросить вызов «Арсеналу» и «Манчестер Сити» в этом сезоне. Но мы пока не можем увлекаться. «Ливерпуль» может бороться, но это только начало. Команда играет действительно хорошо, но впереди нас ждут более серьёзные испытания», - сказал Оуэн TVSporten.

В трёх стартовых турах Английской премьер-лиги «Ливерпуль» набрал максимальное количество очков – девять. Ближайший матч мерсисайдцы проведут в субботу, 14 сентября, - против «Ноттингем Форест».