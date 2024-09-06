Агуэро назвал игрока, который заслуживает «Золотой мяч» - это не Винисиус и не Беллингем

Известный в прошлом нападающий Серхио Агуэро назвал футболиста, который заслуживает выиграть «Золотой мяч» в 2024 году. Аргентинец ответил на публикацию «Манчестер Сити» о номинации Родри на получение награды.

«Идеальный год, ты заслуживаешь этого. Вперёд, Родри», - написал Агуэро в социальных сетях.

Стоит сказать, что в 2024 году Родри выиграл с «Манчестер Сити» чемпионат Англии. Позже полузащитник стал чемпионом Европы в составе национальной сборной Испании.

Отметим, что Серхио Агуэро вынужденно завершил карьеру в 2021 году из-за проявившихся проблем с сердцем.