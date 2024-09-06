Галлахер: «Не думаю, что я не вписывался в систему Марески»

Полузащитник «Атлетико» Мадрид Конор Галлахер высказался об уходе из лондонского «Челси».

— Я не думаю, что не вписывался в систему Энцо Марески. У меня был хороший сезон, ведь я выходил в каждой игре. Почеттино доверял мне, — приводит слова Галлахера Daily Mail.

Напомним, после окончания прошлого сезона боссы «Челси» приняли решение уволить Маурисио Почеттино с поста главного тренера, назначив вместо него Энцо Мареску.

24-летний футболист является воспитанником «Челси». Минувшим летом хавбек перебрался в «Атлетико». Трансфер англичанина обошелся «матрасникам» в 42 миллиона евро.